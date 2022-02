Puglia, maltempo: allerta precipitazioni, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo (Di martedì 15 febbraio 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, con quantitativi cumulati puntualmente moderati..” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta precipitazioni, codice giallo per tarantino e Salento <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 15 febbraio 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “da isolate a sparse, con quantitativi cumulati puntualmente moderati..” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

LuceverdeRadio : ??? #Maltempo - ?? Avviso della #ProtezioneCivile ?? Domani mercoledì #16gennaio 2022 ?? #AllertaGialla in Sicilia,… - malinca73 : RT @TgrRaiPuglia: Ma domani il tempo dovrebbe decisamente migliorare e le temperature dovrebbero risalire - TgrRaiPuglia : Ma domani il tempo dovrebbe decisamente migliorare e le temperature dovrebbero risalire - Borderline_24 : #Maltempo, ancora #Allerta gialla in Puglia: venti di burrasca e mareggiate - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta per #vento con rinforzi di burrasca e mareggiate fino a sera -