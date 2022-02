Perché Salvini risponde con i ritornelli quando gli fanno le domande davanti ai giornalisti? (Di martedì 15 febbraio 2022) Questa mattina, davanti alla Corte Costituzionale che stava esaminando la legittimità dei quesiti del referendum per la legalizzazione della cannabis, Matteo Salvini ha usato un’arma comunicativa decisamente consueta: quella di proporre una sorta di mantra, di ritornello, di fronte alle obiezioni puntuali, che entrano nel merito della questione. Circola un video in cui si dice che il leader della Lega, rispondendo a una giornalista, se ne esce fuori con la frase: «Se lei vuole farsi le canne è libera di farlo. Io no, punto e basta». In realtà, le domande al leader della Lega sono state poste dalla project coordinator di megliolegale, che ha promosso la raccolta firme per il referendum sulla legalizzazione della cannabis, Antonella Soldo. LEGGI ANCHE > La Verità e la storia del referendum sulla cannabis che sdogana ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 febbraio 2022) Questa mattina,alla Corte Costituzionale che stava esaminando la legittimità dei quesiti del referendum per la legalizzazione della cannabis, Matteoha usato un’arma comunicativa decisamente consueta: quella di proporre una sorta di mantra, di ritornello, di fronte alle obiezioni puntuali, che entrano nel merito della questione. Circola un video in cui si dice che il leader della Lega,ndo a una giornalista, se ne esce fuori con la frase: «Se lei vuole farsi le canne è libera di farlo. Io no, punto e basta». In realtà, leal leader della Lega sono state poste dalla project coordinator di megliolegale, che ha promosso la raccolta firme per il referendum sulla legalizzazione della cannabis, Antonella Soldo. LEGGI ANCHE > La Verità e la storia del referendum sulla cannabis che sdogana ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Domani porteremo in Consiglio dei Ministri intervento urgente da almeno 5mld per frenare caro-energia. Du… - matteosalvinimi : #Salvini: Al lavoro perché il governo si occupi del caro-bollette con un Dl sostanzioso da almeno 5 miliardi. La pr… - TizianaFerrario : i politici dovrebbero evitare di fare disinformazione su #Covid e bambini.Ecco cosa scrive il CDC americano sullecl… - lucialeone70 : RT @Virus1979C: Salvini vs Giorgetti:'#Superbonus è strumento assolutamente efficace, stiamo lavorando per rinnovarlo aumentando possibilit… - Salvato28416779 : @LegaSalvini Adesso non ti vedo operativo a difendere i confini forse perché fai parte del governo -silenzio assens… -