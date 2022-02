Pechino 2022, Panzeri dopo l’argento di Goggia in discesa: “Sofia è stata la prima a crederci” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Sono felice, è girato tutto come doveva”. Lacrime di gioia per il presidente della commissione medica della Fisi, Andrea Panzeri, dopo la medaglia d’argento di Sofia Goggia nella discesa libera di sci alpino alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. “Sofia ha fatto il suo, il gruppo ha lavorato, ci hanno creduto. È il giusto riconoscimento” ha aggiunto. “Il coraggio c’è stato sin da subito. Il trauma è stato significativo, ci sono tempi di guarigione biologica che non sono passati – spiega – . Ma lei ce l’ha messa tutta e ha fatto medaglia. Tutti avremmo messo firma per l’argento, dispiace che non abbia fatto oro”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) “Sono felice, è girato tutto come doveva”. Lacrime di gioia per il presidente della commissione medica della Fisi, Andreala medaglia d’argento dinellalibera di sci alpino alle Olimpiadi invernali di. “ha fatto il suo, il gruppo ha lavorato, ci hanno creduto. È il giusto riconoscimento” ha aggiunto. “Il coraggio c’è stato sin da subito. Il trauma è stato significativo, ci sono tempi di guarigione biologica che non sono passati – spiega – . Ma lei ce l’ha messa tutta e ha fatto medaglia. Tutti avremmo messo firma per, dispiace che non abbia fatto oro”. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - Eurosport_IT : Sei anni fa metteva i pattini per la prima volta, oggi è campionessa Olimpica di short track, la prima afroamerican… - RaiPlay : ???? TWO MEDAGLIE IS MEGLIO CHE ONE! ?? ?? ???? Giornata storica per lo sci italiano: Goggia è argento a #Beijing2022… - fuoripostoluogo : RT @ilpost: Sofia Goggia ha vinto l’argento nella discesa libera ai Giochi di Pechino - MediasetTgcom24 : Pechino 2022, Malagò: 'Due medaglie storiche, senza parole per la Goggia' #giovannimalagò #pechino2022… -