Napoli | Maresca | Con aumento Irpef ulteriore imposizione romana per il sindaco

(Di martedì 15 febbraio 2022) “Il pacco perè finalmente realtà. Nessuna misura strutturale, ma solodelle tasse ai cittadini napoletani. Una pratica già nota e che riesce benissimo alla sinistra. Ma da oggi questo sarà chiarissimo a tutti”. Così Catello, consigliere comunale di opposizione. “Nonostante un impegno assunto in Consiglio comunale – attacca– ilManfredi ha dovuto subire l’dell’dell’aliquota, già – come è noto – ai massimi per legge. Anzi un doppio– prosegue – mai discusso prima, di 0,1 punti nel 2023 ed un0,1 dal 2024. Poveri i napoletani che saranno ulteriormente vessati”. Secondo il consigliere, ...

Advertising

sudreporter : #Napoli, aumento Irpef e ordinanza #movida: doppio affondo di @MarescaCatello contro il sindaco - anteprima24 : ** #Movida a ##Napoli, Maresca: 'L'#Ordinanza è il #Fallimento della politica' ** - forchetbaker : @car_cimini Vabbè, ma #Maresca e #Orsato hanno puro odio verso la Roma. Uno di #Napoli uno #Veneto, il che la dice… - Dalla_SerieA : Moviola Serie A: rigore regalato alla Lazio, il Var salva Doveri a Napoli - - sportli26181512 : Moviola Serie A: rigore regalato alla Lazio, il Var salva Doveri a Napoli: Piccinini valuta malissimo il contatto S… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Maresca

Lo dichiara Catello, consigliere comunale didi opposizione, in merito all'ordinanza del Comune sulla movida. "Da troppo tempo si discute di movida violenta e di città insicura - ...Tanto per cominciare non ci sarebbe stato nessun caso Catello: candidato a sindaco diper il centrodestra, infatti, oggi il magistrato è sia consigliere comunale e sia giudice di ...“Il pacco per Napoli è finalmente realtà. Nessuna misura strutturale, ma solo aumento delle tasse ai cittadini napoletani. Una pratica già nota e che riesce benissimo alla sinistra. Ma da oggi questo ...Lo dice in una nota Catello Maresca, consigliere comunale di opposizione, in merito all'ordinanza del Comune sulla movida. «Da troppo tempo si discute di movida violenta e di città insicura - continua ...