Medici area convenzionata: è sciopero. Ambulatori chiusi l’1 e 2 marzo (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA – I Medici dell’area convenzionata annunciano lo sciopero di tutta l’area della Medicina generale: Ambulatori chiusi l’1 e 2 marzo. In una nota diffusa dalle organizzazioni sindacali Smi e Simet, si sottolinea di carichi di lavoro insostenibili, mancanza di tutele, burocrazia. E pesa la questione dello stop ai ristori alle famiglie dei sanitari deceduti durante la pandemia. Chiediamo, si legge, “il giusto indennizzo per le famiglie dei Medici convenzionati deceduti nell’esercizio delle loro funzioni e che venga riconosciuto il diritto all’infortunio sul lavoro per i Medici ammalati di Covid che non riescono a svolgere la loro attività lavorativa”. “Le piattaforme regionali inefficienti non si ... Leggi su lopinionista (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA – Idell’annunciano lodi tutta l’dellana generale:l’1 e 2. In una nota diffusa dalle organizzazioni sindacali Smi e Simet, si sottolinea di carichi di lavoro insostenibili, mancanza di tutele, burocrazia. E pesa la questione dello stop ai ristori alle famiglie dei sanitari deceduti durante la pandemia. Chiediamo, si legge, “il giusto indennizzo per le famiglie deiconvenzionati deceduti nell’esercizio delle loro funzioni e che venga riconosciuto il diritto all’infortunio sul lavoro per iammalati di Covid che non riescono a svolgere la loro attività lavorativa”. “Le piattaforme regionali inefficienti non si ...

Sette nati in meno di un giorno, quanti nuovi arrivi a Livorno ...e sono ricoperti dalle coccole e dalle attenzioni che le loro mamme e tutto il personale dell'area ... le infermiere e i medici che ogni giorno rendono così speciale questo reparto".

Medici area convenzionata: è sciopero. Ambulatori chiusi 1 e 2 marzo I medici dell'area convenzionata annunciano lo sciopero di tutta l'area della medicina generale: ambulatori chiusi nei giorni 1 e 2 marzo 2022. In una nota diffusa dalle organizzazioni sindacali Smi e ...

