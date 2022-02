L'attesa della pioggia e della neve per salvare l'Italia dalla siccità (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - L'arrivo della pioggia e della neve salvano da una grave siccità l'Italia dove mancano all'appello quasi 5 miliardi di metri cubi di acqua e il nord ovest e' a secco da oltre 2 mesi. Nel mese di gennaio si sono verificate meno della metà delle precipitazioni con un deficit del 56% a livello nazionale ma con punte che arrivano al 76% nel Nord-Ovest e al 72% in Sardegna secondo Iconaclima. Il risultato è rappresentato dalla scarsità di neve in montagna e dai bassi livelli dei fiumi, a partire dal Po che è in secca come d'estate a -3,07 metri al Ponte della Becca ed è indicativo della situazione di sofferenza in ... Leggi su agi (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - L'arrivosalvano da una gravel'dove mancano all'appello quasi 5 miliardi di metri cubi di acqua e il nord ovest e' a secco da oltre 2 mesi. Nel mese di gennaio si sono verificate menometà delle precipitazioni con un deficit del 56% a livello nazionale ma con punte che arrivano al 76% nel Nord-Ovest e al 72% in Sardegna secondo Iconaclima. Il risultato è rappresentatoscarsità diin montagna e dai bassi livelli dei fiumi, a partire dal Po che è in secca come d'estate a -3,07 metri al PonteBecca ed è indicativosituazione di sofferenza in ...

