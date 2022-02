Il doppio costo di Tim

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 15 febbraio 2022) Lo sciopero dei dipendenti Tim proclamato per il 23 febbraio ha per bersaglio più che l’azienda – che ha in Vivendi l’azionista di maggioranza e in Cassa depositi e prestiti il socio pubblico – lo scorporo delle rete dai servizi, obiettivo del governo esposto dal nuovo ad, Pietro Labriola. Secondo il sindacato, uno “spezzatino inaccettabile che priverebbe il paese di un’azienda di riferimento” e che non “aiuterebbe il mercato pervaso da segnali di prossimi sconvolgimenti”. Nel comunicato ci sono vecchi refrain e palesi contraddizioni. Barricarsi dietro agli sconvolgimenti di mercato è bizzarro, visto che una low cost come Iliad ha appena offerto per gli asset italiani di Vodafone, seconda azienda mondiale, ildella capitalizzazione di Tim. Quanto a spezzatino e riferimento per il paese: in quali occasioni le abbiamo già sentite? Per esempio per Alitalia e ...