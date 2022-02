Il Cantante Mascherato | Fiordaliso a muso duro contro Arisa | sui social mette un like …

Leggi su baritalianews

(Di martedì 15 febbraio 2022) E’ andata in onda pochi giorni fa su Rai 1 la prima puntata della terza edizione de Ilovvero il celebre programma condotto da Milly Carlucci. La prima maschera ad essere eliminata è stata la gallina sotto la quale si nascondeva la celebre cantautrice Marina, nota a tutti semplicemente come. La donna in seguito alla sua eliminazione è poi intervenuta suiper ringraziare il suo pubblico ma non solo. La cantautrice sembrerebbe anche aver lanciato una particolare frecciatina ade sembrerebbe aver svelato anche il nome di un artista che potrebbe nascondersi sotto un’altra maschera. Ma esattamente, di chi stiamo parlando? La frecciatina disui...