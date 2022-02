I consigli di Rajan Tolomei per ottenere una glazed skin | il trend a tutto glow che fa impazzire le star

(Di martedì 15 febbraio 2022) Sana, luminosa e a prova di selfie: la ““, ovvero la pelle “effetto glassa“, lucente e luminosissima, sta spopolando tra ledi Hollywood. Tutte la vogliono, e non a torto, è davvero impossibile resistere a tanto bagliore, specie con la bella stagione alle porte. Glass, i prodotti must have guarda le foto Leggi anche › Glass, cos’è e come si fa il makeupdel momento ...

Metti tre amiche una sera insieme a commentare i look di Sanremo . Aggiungi gli esperti del trucco di Max Factor capeggiati dal National make - up artisTolomei . Il risultato non può che essere divertimento assicurato. Perché se gli artisti fanno parlare delle loro scelte sul palco dell'Ariston, poi scatta subito la voglia di provare a ...... tenete d'occhio il profilo Instagram di Grazia.it ! Nelle stories troverete alcunibeauty die un video della serata in cui due persone della redazione di Grazia e Grazia.it e una ...Come ricreare i make-up look di Sanremo con i consigli di Max Factor: ciqnue prodotti must per creare beauty look super glam!Sanremo è musica ma non solo. Sanremo è colore e creatività, sul palco e nel dietro le quinte dove gli artisti e i conduttori si preparano al meglio per l'evento più atteso dell'anno anche grazie agli ...