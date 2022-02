Guerra ibrida con false flag o «bomba atomica»: i piani segreti della Russia per l’attacco all’Ucraina (Di martedì 15 febbraio 2022) Una Guerra ibrida con cyber attacchi e fake bomb per fomentare il casus belli e poi attaccare, magari passando per la BieloRussia. Oppure una “Pearl Harbour” elettromagnetica, con l’esplosione di un ordigno atomico per far saltare il nostro sistema elettrico. Gli scenari d’attacco della Russia all’Ucraina sono tutti sul tavolo mentre Mosca smentisce l’intenzione di attaccare mercoledì 16 febbraio. Aggiunge che è disposta a negoziare. E intanto però sposta in posizione d’attacco unità di artiglieria e lanciarazzi. Intanto oggi a Kiev è atteso il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio mentre il cancelliere tedesco Olaf Scholz volerà a Mosca dove incontrerà il presidente russo. Piano A: false bombe e vera Guerra Il primo scenario ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) Unacon cyber attacchi e fake bomb per fomentare il casus belli e poi attaccare, magari passando per la Bielo. Oppure una “Pearl Harbour” elettromagnetica, con l’esplosione di un ordigno atomico per far saltare il nostro sistema elettrico. Gli scenari d’attaccosono tutti sul tavolo mentre Mosca smentisce l’intenzione di attaccare mercoledì 16 febbraio. Aggiunge che è disposta a negoziare. E intanto però sposta in posizione d’attacco unità di artiglieria e lanciarazzi. Intanto oggi a Kiev è atteso il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio mentre il cancelliere tedesco Olaf Scholz volerà a Mosca dove incontrerà il presidente russo. Piano A:bombe e veraIl primo scenario ...

