GF Vip | Alex attacca Delia | «Stai facendo una figuraccia» | lei replica | «La finale è più importante di te»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 15 febbraio 2022) . Coppia al capolinea? In attesa di vedere cosa succederà quando Belli entrerà nella casa durante la diretta di lunedì sera, i due hanno avuto un primo scontro.Duran più decisa che mai a voltare pagina e lasciare per sempreBelli. L’attore le ha mandato un aereo con un messaggio d’amore, ma la Duran, che sembra aver raggiunto una nuova consapevolezza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, vuole chiudere la sua storia d’amore. Durante la diretta di lunedì serahanno il primo incontro fuori dalla porta rossa: «Amore mio – dice Belli – che cosa? Veramente ti sei dimenticata e ti sei lasciata manipolare? Dov’è finito quello che siamo e il rispetto? Io e te abbiamo lottato per la tua libertà, ma il rispetto per te, con le tue azioni che non ...