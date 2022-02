Delago bronzo di gioia alle Olimpiadi: “Ancora non ci credo.. la medaglia è anche di Nicole” (Di martedì 15 febbraio 2022) Pechino – Nadia fa parte delle notti magiche olimpiche italiane. Cominciarono con Alberto Tomba negli anni ’90 che fermò persino il Festival di Sanremo. E Nadia, mai sul podio della Coppa del Mondo di sci alpino, ha scritto la sua storia personale insieme a quella dello sport azzurro. Il bronzo messo al collo in discesa per l’atleta delle Fiamme Oro ha il sapore della favola (leggi qui). Vinto accanto all’argento incredibile della Goggia, tornata in pista dopo l’infortunio di Cortina. E’ tra le protagoniste delle Olimpiadi Invernali allora la Delago che mette in tasca la medaglia italiana a Pechino numero 13. Numero ampiamente fortunato, per chi ci crede. Con la sorella Nicole, classificatasi tra le prime dieci di discesa, l’avventura è Ancora più bella e la discesa entusiasmante. Ha ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 15 febbraio 2022) Pechino – Nadia fa parte delle notti magiche olimpiche italiane. Cominciarono con Alberto Tomba negli anni ’90 che fermò persino il Festival di Sanremo. E Nadia, mai sul podio della Coppa del Mondo di sci alpino, ha scritto la sua storia personale insieme a quella dello sport azzurro. Ilmesso al collo in discesa per l’atleta delle Fiamme Oro ha il sapore della favola (leggi qui). Vinto accanto all’argento incredibile della Goggia, tornata in pista dopo l’infortunio di Cortina. E’ tra le protagoniste delleInvernali allora lache mette in tasca laitaliana a Pechino numero 13. Numero ampiamente fortunato, per chi ci crede. Con la sorella, classificatasi tra le prime dieci di discesa, l’avventura èpiù bella e la discesa entusiasmante. Ha ...

Coninews : ? SOFIA E NADIA DA SOGNOOOO ? La discesa olimpica di #Beijing2022 si tinge d'azzurro con l'ARGENTO ?? di Sofia… - LiaCapizzi : Sofia, ma cosa hai fatto? P-a-z-z-e-s-c-a L' ARGENTO della Goggia è un'impresa dannatamente emozionante. A 23 gio… - giomalago : Non é oro ma vale come un successo.Per le condizioni fisiche,le difficoltà oggettive e lo spessore dell'evento.Graz… - GlobalSport_it : RT @LiaCapizzi: Sofia, ma cosa hai fatto? P-a-z-z-e-s-c-a L' ARGENTO della Goggia è un'impresa dannatamente emozionante. A 23 giorni dall… - PerlediMitirda : RT @Eurosport_IT: NADIA, È TUTTO VERO! ?????? Alla prima Olimpiade, Nadia Delago è medaglia bronzo in discesa libera e l'Italia piazza due Az… -