Da oggi scatta l’obbligo di Super green pass per i lavoratori over 50 (Di martedì 15 febbraio 2022) Da oggi, martedì 15 febbraio, il Super green pass debutta nel mondo del lavoro. Gli over 50 che non sono in possesso della certificazione verde rinforzata, ottenibile tramite vaccinazione guarigione dal Covid, non potranno accedere al lavoro. La norma prevista dal Dl 1/2022 (ora all’esame della Camera per la conversione in legge), prevede infatti il divieto fino al prossimo 15 giugno. I lavoratori over 50 sprovvisti di Super green pass saranno considerati assenti ingiustificati. E, come si legge nel decreto, non avranno “conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” fino a quando non presenti la certificazione “comunque non oltre il 15 giugno 2022”. I giorni di assenza ingiustificata ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) Da, martedì 15 febbraio, ildebutta nel mondo del lavoro. Gli50 che non sono in possesso della certificazione verde rinforzata, ottenibile tramite vaccinazione guarigione dal Covid, non potranno accedere al lavoro. La norma prevista dal Dl 1/2022 (ora all’esame della Camera per la conversione in legge), prevede infatti il divieto fino al prossimo 15 giugno. I50 sprovvisti disaranno considerati assenti ingiustificati. E, come si legge nel decreto, non avranno “conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” fino a quando non presenti la certificazione “comunque non oltre il 15 giugno 2022”. I giorni di assenza ingiustificata ...

Agenzia_Ansa : Scatta da oggi l'obbligo del Super Green pass anti-Covid per gli over 50 sul luogo di lavoro #ANSA - Corriere : Green pass, scatta oggi l’obbligo per gli over 50: stipendio sospeso per 500 mila. Le regole e le multe - MediasetTgcom24 : Super Green pass, scatta oggi l'obbligo per gli over 50: previste sanzioni per i lavoratori non vaccinati… - lifestyleblogit : Super green pass lavoro, scatta oggi obbligo per over 50 - - sole24ore : Al #lavoro con #supergreenpass, scatta l’obbligo per gli over 50. Cyberspazio e hacker:?la #Russia è in guerra con… -