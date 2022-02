Cos’è Detector | la nuova tecnologia di rilevamento industriale

Leggi su fmag

(Di martedì 15 febbraio 2022) Neurala, azienda bostoniana attiva nello sviluppo di software per applicazioni di visione artificiale che utilizzano l‘intelligenza artificiale, ha appena lanciato, unadiprogettata e sviluppata per ambienti manifatturieri e industriali.consente ai produttori di trovare e identificare gli oggetti in un campo visivo per migliorare in definitiva il processo di ispezione della qualità.e come funzionaIl rilascio dirappresenta l’ultimo modello applicativo di intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda, che amplia le capacità di classificazione e riconoscimento delle anomalie esistenti. Con l’aggiunta del, i produttori possono trovare ...