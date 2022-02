Chi è Marta Filippi: vita privata e curiosità dell’attrice (Di martedì 15 febbraio 2022) Marta Filippi, nata a Roma il 30 novembre del 1993, è una doppiatrice italiana. Ha fatto una carriera importante nel mondo dello spettacolo e del teatro, ottenendo importanti successi anche a Netflix. Ha fatto sapere sulla sua pagina Instagram di sostenere a gran voce la lotta contro il cancro, specialmente contro il cancro al seno. “Contribuire alla lotta contro il cancro al seno è importante. La prevenzione è importantissima”. È una delle attrici principali del film Voglio Essere Profumo diretto dal regista Filippo Grilli. Ha doppiato diversi personaggi in film come Ippocrate, Benvenuto in Germania e Ritratto negato. Sono diversi i personaggi che hanno la voce di Marta Filippi. Tra questi si dono Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), la giovane streghetta della serie tv di Netflix, e Olivia (Simone Ashley) di Sex ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 febbraio 2022), nata a Roma il 30 novembre del 1993, è una doppiatrice italiana. Ha fatto una carriera importante nel mondo dello spettacolo e del teatro, ottenendo importanti successi anche a Netflix. Ha fatto sapere sulla sua pagina Instagram di sostenere a gran voce la lotta contro il cancro, specialmente contro il cancro al seno. “Contribuire alla lotta contro il cancro al seno è importante. La prevenzione è importantissima”. È una delle attrici principali del film Voglio Essere Profumo diretto dal regista Filippo Grilli. Ha doppiato diversi personaggi in film come Ippocrate, Benvenuto in Germania e Ritratto negato. Sono diversi i personaggi che hanno la voce di. Tra questi si dono Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), la giovane streghetta della serie tv di Netflix, e Olivia (Simone Ashley) di Sex ...

