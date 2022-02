Chi è la moglie di Biagio Izzo, Federica Apicella (Di martedì 15 febbraio 2022) Ecco chi è e cosa fa Federica Apicella, la moglie di Biagio Izzo: celebre attore, comico, cabarettista, commediografo e conduttore televisivo italiano. La seconda moglie di Biagio Izzo si chiama Federica Apicella: i due si sono sposati nell'agosto del 2008 a Napoli, ovvero la città d'origine di entrambi. La coppia, che condivide anche due figli, Raffaele e Martina, ha dato inizio alla loro relazione quando Biagio era ancora sposato con la prima moglie, dalla quale ha avuto altri due figli: Valeria e Alessia. La Apicella è nata nel capoluogo Campano ed è conosciuta, soprattutto a Napoli, per essere la figlia di un noto parrucchiere della zona. La donna, in passato, ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 febbraio 2022) Ecco chi è e cosa fa, ladi: celebre attore, comico, cabarettista, commediografo e conduttore televisivo italiano. La secondadisi chiama: i due si sono sposati nell'agosto del 2008 a Napoli, ovvero la città d'origine di entrambi. La coppia, che condivide anche due figli, Raffaele e Martina, ha dato inizio alla loro relazione quandoera ancora sposato con la prima, dalla quale ha avuto altri due figli: Valeria e Alessia. Laè nata nel capoluogo Campano ed è conosciuta, soprattutto a Napoli, per essere la figlia di un noto parrucchiere della zona. La donna, in passato, ha ...

