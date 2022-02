Calciomercato Juventus | il colpo per la difesa arriva dalla Francia?

(Di martedì 15 febbraio 2022) Il mercato invernale ha chiuso ufficialmente i battenti in Italia ed Europa. Una sessione complessa che non ha reso i sonni tranquilli ai vari direttori sportivi dei club professionistici sparsi per tutto il Vecchio Continente. Nonostante la crisi pandemica portata, ormai da tempo, dal Covid-19, le società calcistiche hanno deciso di investire nelle trattative di riparazione per consegnare una rosa più pronta ai vari allenatori. Le contrattazioni della stagione rigida servono a questo: correggere errori compiuti in estate o soddisfare esigenze riscontrate nella stagione. Che mercato è stato in Serie A fino al 31 gennaio? Vivo, con colpi pazzeschi e club che sono usciti rafforzati da questa finestra. Adesso, il carrozzone dei sogni si prenderà una pausa fittizia fino all’estate. Tutti sappiamo, però, che le trattative non dormono mai. Nello specifico, il...

... altrimenti si potrebbe definire bravo anche Paratici che sinceramente senza lanon mi sembra dare risultati per acquisti e scouting. Pallotta ha lasciato in eredità il niente, solo debiti, ...L'arbitro ha optato per il giallo e nessuno allaha insistito più di tanto su quell'intervento. Allegri ci ha quasi scherzato in conferenza stampa con un collega locale che, come Marino, se ...Ed è rivoluzionario, in realtà, per il calcio italiano perché abbiamo avuto un decennio dominato dalla Juventus nel suo nuovo stadio. Non è salutare per un campionato che ha bisogno di accrescere il ...Accostato spesso alla Juventus in chiave mercato ... Come riportato dai colleghi di "Calciomercato.com", l'unica squadra ad aver fatto un'offerta concreta al giocatore in vista della prossima stagione ...