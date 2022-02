Benevento-Ascoli: giallorossi favoriti, i bianconeri sognano il colpo play off (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Quella tra Benevento e Ascoli è una sfida dal sapore di play off. Allo stadio “Ciro Vigorito” si affrontano settima e nona forza del campionato di Serie B con le due squadre arrivano da due pareggi: i giallorossi contro il Lecce, mentre i marchigiani contro il Como. Per gli analisti di Olybet.it, sono i padroni di casa i favoriti per la sfida, con il segno «1» in quota 1,75 e il successo dei bianconeri a 5,05 con il pareggio che vale 3,64. Una sfida nella quale potrebbe prevalere una delle due difese con il Goal proposto a 1,79 e il No Goal a 1,97. L’ultimo precedente al Vigorito vide il Benevento vincere con un rotondo 4-0, un risultato che stavolta pagherebbe 33 volte l’importo scommesso mentre un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Quella traè una sfida dal sapore dioff. Allo stadio “Ciro Vigorito” si affrontano settima e nona forza del campionato di Serie B con le due squadre arrivano da due pareggi: icontro il Lecce, mentre i marchigiani contro il Como. Per gli analisti di Olybet.it, sono i padroni di casa iper la sfida, con il segno «1» in quota 1,75 e il successo deia 5,05 con il pareggio che vale 3,64. Una sfida nella quale potrebbe prevalere una delle due difese con il Goal proposto a 1,79 e il No Goal a 1,97. L’ultimo precedente al Vigorito vide ilvincere con un rotondo 4-0, un risultato che stavolta pagherebbe 33 volte l’importo scommesso mentre un ...

