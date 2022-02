WWE: Tutte le quote di Elimination Chamber, Brock Lesnar è il favorito al titolo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Brock Lesnar non appariva in WWE dalla perdita del WWE Championship contro Drew McIntyre a WrestleMania 36. Tutto ciò è cambiato a SummerSlam, dove ha fatto il suo scioccante ritorno sfidando Roman Reigns, e tornando ufficialmente come babyface, per la gioia dei fan. Negli ultimi giorni, Paul Heyman ha tradito proprio Brock alla Royal Rumble, evento che gli ha fatto perdere il titolo contro Bobby Lashley. Nel frattempo Paul si è alleato nuovamente a Reigns. Con Lesnar che farà parte del WWE Championship Elimination Chamber match, i fan si sono chiesti se la federazione lo vorrà di nuovo come WWE Champion. Dovremo aspettare e vedere come la WWE organizzerà la faida tra Roman e Brock dato che quest’ultimo è ancora in lista per sfidare il Tribal ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 14 febbraio 2022)non appariva in WWE dalla perdita del WWE Championship contro Drew McIntyre a WrestleMania 36. Tutto ciò è cambiato a SummerSlam, dove ha fatto il suo scioccante ritorno sfidando Roman Reigns, e tornando ufficialmente come babyface, per la gioia dei fan. Negli ultimi giorni, Paul Heyman ha tradito proprioalla Royal Rumble, evento che gli ha fatto perdere ilcontro Bobby Lashley. Nel frattempo Paul si è alleato nuovamente a Reigns. Conche farà parte del WWE Championshipmatch, i fan si sono chiesti se la federazione lo vorrà di nuovo come WWE Champion. Dovremo aspettare e vedere come la WWE organizzerà la faida tra Roman edato che quest’ultimo è ancora in lista per sfidare il Tribal ...

