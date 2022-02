Udinese Salernitana | arriva la decisione finale | si deve giocare

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La sfida tra, che era stata rinviata per le positivà Covid nel gruppo campano, verrà recuperata La Corte d’Appello della FIGC ha accolto il ricorso presentato dalla. La gara contro l’verrà recuperata, dopo ladell’ASL campana di impedire alla squadra di Stefano Colantuono di raggiungere Udine. In attesa di conoscere il risultatodella sfida, come cambia la classifica di Serie A? I friulani scendono a quota 24, mentre i granata rimediano il punto di penalizzazione e salgono a quota 13. L'articolo proviene da Calcio News 24.

deve essere rigiocata . La Corte d'Appello Figc ha deciso che la decisione della Lega Serie A di infliggere mediante provvedimento del giudice sportivo il 3 - 0 a tavolino ai ...A segno contro la, entrando dalla panchina. Poi 120 minuti contro l'in Coppa Italia, sugli scudi a Firenze per l'intensità di gioco in entrambe le fasi e poi l'assit al bacio ...La Corte sportiva d’Appello della FIGC ha accolto il ricorso della Salernitana cancellando la sconfitta a tavolino per 3-0 contro l’Udinese per la partita non giocata alla Dacia Arena il 21 dicembre ...Udinese-Salernitana si dovrà giocare, l'ufficialità è arrivata dopo essere stata nell'aria. A comunicarlo è proprio il club di Danilo Iervolino: «La corte sportiva d’appello, riunitasi oggi in merito ...