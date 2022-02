Ucraina, le voci di chi rientra in Italia: «C’è tensione, troppi militari ai confini». Nel Paese restano 2 mila connazionali (Di lunedì 14 febbraio 2022) La tensione in Ucraina resta elevata nonostante le prove di dialogo delle ultime ore. Nella mattina di oggi, 14 febbraio, alcuni cittadini Italiani sono rientrati dall’Ucraina: «Si avverte un po’ di tensione in questi ultimi giorni. In Ucraina si spera che questa invasione dei russi non avvenga, ci sono troppi militari questa volta vicino ai confini e se invadono colpiranno una grossa fetta del territorio», ha detto un giovane Italiano atterrato a Fiumicino. «Avevo deciso da tempo, appena ho avuto avvisaglie della tensione, di anticipare il rientro ma poi sono stato contagiato dal Covid. Ci sono riuscito solo oggi. Spero non succeda nulla e che vinca la pace», ha aggiunto. Sono 2 ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lainresta elevata nonostante le prove di dialogo delle ultime ore. Nella mattina di oggi, 14 febbraio, alcuni cittadinini sonoti dall’: «Si avverte un po’ diin questi ultimi giorni. Insi spera che questa invasione dei russi non avvenga, ci sonoquesta volta vicino aie se invadono colpiranno una grossa fetta del territorio», ha detto un giovaneno atterrato a Fiumicino. «Avevo deciso da tempo, appena ho avuto avvisaglie della, di anticipare il rientro ma poi sono stato contagiato dal Covid. Ci sono riuscito solo oggi. Spero non succeda nulla e che vinca la pace», ha aggiunto. Sono 2 ...

Ucraina e Russia, cos'è Helsinki 2: il piano B di Biden per evitare la guerra con Putin Come riporta il ‘Corriere della Sera’, voci autorevoli negli Usa starebbero spingendo per trovare un accordo con Vladimir Putin in modo da evitare un conflitto. Cos’è Helsinki 2, il piano B di Biden ...

