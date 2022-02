Tim, in Cda il punto su piano industriale. In arrivo Calaza come cfo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il cda di Tim ha fatto oggi il punto sul nuovo piano industriale che verrà approvato il prossimo 2 marzo, assieme ai conti 2021, e presentato al mercato il giorno successivo. E' stato, intanto, individuato il nuovo cfo del gruppo: Adrian Calaza prenderà il posto di Giovanni Ronca. Proseguono, inoltre, i colloqui con Open Fiber per un'intesa commerciale sulle aree bianche. Accordo che non necessita comunque di un passaggio in cda per il via libera e che non è escluso possa anche riguardare le aree grigie e nere.Il nuovo piano che l'Ad Pietro Labriola sta elaborando verterà su 4 macro aree: le grandi imprese e la PA, le piccole imprese e il retail, la rete e il Brasile. Grandi clienti e Brasile sono stati i temi trattati principalmente nel corso della lunga riunione odierna. Una delle ipotesi cui ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il cda di Tim ha fatto oggi ilsul nuovoche verrà approvato il prossimo 2 marzo, assieme ai conti 2021, e presentato al mercato il giorno successivo. E' stato, intanto, individuato il nuovo cfo del gruppo: Adrianprenderà il posto di Giovanni Ronca. Proseguono, inoltre, i colloqui con Open Fiber per un'intesa commerciale sulle aree bianche. Accordo che non necessita comunque di un passaggio in cda per il via libera e che non è escluso possa anche riguardare le aree grigie e nere.Il nuovoche l'Ad Pietro Labriola sta elaborando verterà su 4 macro aree: le grandi imprese e la PA, le piccole imprese e il retail, la rete e il Brasile. Grandi clienti e Brasile sono stati i temi trattati principalmente nel corso della lunga riunione odierna. Una delle ipotesi cui ...

