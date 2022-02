Tennis | Ajla Tomljanovic apre il suo cuore e parla di Berrettini

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La croata, naturalizzata australiana è la compagna dell’azzurro Oltre il team storico, con il coach Vincenzo Santopadre, accanto a Matteoc’è da un po’ di tempo. Lata, nata a Zagabria ma naturalizzata australiana è una delle certezze dell’azzurro. Se per il top ten italiano l’anno è iniziato al meglio non è stato lo stesso per lei.ha infatti perso subito sia a Sidney che nel torneo di “casa”, gli Australian Open. Leggi anche: Sanremo, tutti pazzi per Matteo: il commento della Balivotrae MatteoIn una lunga anta. com hato del suo ...