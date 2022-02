Rugby: addio 'Doc', la Fir piange la scomparsa di Vincenzo Ieracitano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. - (Adnkronos) - Il Rugby italiano piange la scomparsa del professor Vincenzo Ieracitano. Lo annuncia la Fir in un comunicato. "La Fir ha appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa, avvenuta oggi a Genova, del Professor Vincenzo Ieracitano e si stringe alla famiglia, ai figli Giulia e Giovanni, e agli amici del CUS Genova di cui il prof. Ieracitano è stato atleta e dirigente. Nato a Genova il 22 febbraio del 1954, ex flanker nelle fila del Cus Genova negli anni '70 e '80, il Prof. Ieracitano è stato Azzurrino con l'U19, l'21 e l'U23. Laureato in Medicina e Chirurgia nel capoluogo ligure, era specializzato in chirurgia generale, chirurgia d'urgenza e medicina dello sport e svolgeva la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. - (Adnkronos) - Ilitalianoladel professor. Lo annuncia la Fir in un comunicato. "La Fir ha appreso con profonda tristezza la notizia della, avvenuta oggi a Genova, del Professore si stringe alla famiglia, ai figli Giulia e Giovanni, e agli amici del CUS Genova di cui il prof.è stato atleta e dirigente. Nato a Genova il 22 febbraio del 1954, ex flanker nelle fila del Cus Genova negli anni '70 e '80, il Prof.è stato Azzurrino con l'U19, l'21 e l'U23. Laureato in Medicina e Chirurgia nel capoluogo ligure, era specializzato in chirurgia generale, chirurgia d'urgenza e medicina dello sport e svolgeva la ...

Advertising

TV7Benevento : Rugby: addio 'Doc', la Fir piange la scomparsa di Vincenzo Ieracitano (2) - - TV7Benevento : Rugby: addio 'Doc', la Fir piange la scomparsa di Vincenzo Ieracitano - - Federugby : ??????????, ?????? La #FIR ha appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa del Professor Vincenzo Ieracitano… - tribuna_treviso : Aveva 85 anni e gestiva la pizzeria vicino allo stadio del rugby in via Castagnole. Commosso il ricordo del sindaco… - tribuna_treviso : Aveva 85 anni ed era un volto notissimo in tutta la città: è morto Giorgio Pietropoli, indimenticabile pizzaiolo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby addio Sos centro storico Perugia, anche 'Andrei' chiude battenti Resta comunque certo l'addio di un marchio storico che da quasi duecento anni ha rappresentato uno dei più apprezzati spazi commerciali dell'acropoli. ← L'Acea Rugby Perugia riparte con un ...

Firenze in lutto, è morto il gigante buono Leonardo Scarpellini ... ex atleta e uomo di punta del 115 Argomenti trattati È morto Leonardo, il gigante buono del 115 e della palla ovale Il messaggio di commiato e cordoglio del Rugby Firenze e l'addio del Corteo ...

Rugby: addio 'Doc', la Fir piange la scomparsa di Vincenzo Ieracitano Affaritaliani.it Rugby: addio 'Doc', la Fir piange la scomparsa di Vincenzo Ieracitano Roma, 14 feb. - Il rugby italiano piange la scomparsa del professor Vincenzo Ieracitano. Lo annuncia la Fir in un comunicato. "La Fir ha appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa, ...

Firenze in lutto, è morto il gigante buono Leonardo Scarpellini Il messaggio di commiato e cordoglio del Rugby Firenze e l’addio del Corteo Storico della Repubblica La società ha chiosato in una nota social: “Alla famiglia tutta vanno le più sentite condoglianze ...

Resta comunque certo l'di un marchio storico che da quasi duecento anni ha rappresentato uno dei più apprezzati spazi commerciali dell'acropoli. ← L'AceaPerugia riparte con un ...... ex atleta e uomo di punta del 115 Argomenti trattati È morto Leonardo, il gigante buono del 115 e della palla ovale Il messaggio di commiato e cordoglio delFirenze e l'del Corteo ...Roma, 14 feb. - Il rugby italiano piange la scomparsa del professor Vincenzo Ieracitano. Lo annuncia la Fir in un comunicato. "La Fir ha appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa, ...Il messaggio di commiato e cordoglio del Rugby Firenze e l’addio del Corteo Storico della Repubblica La società ha chiosato in una nota social: “Alla famiglia tutta vanno le più sentite condoglianze ...