Robertson verso l’Inter | «Sarà incredibilmente dura»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 febbraio 2022) . Le parole del terzino scozzese del Liverpool ’esterno scozzese del Liverpool Andrewai media ufficiali dei Reds ha parlato così della sfida di Champions League contro. «Una volta che il sorteggio è terminato, ti entusiasmi e non vedi l’ora di affrontare quella sfida.sta andando molto bene in Serie A, lotta per il vertice e cercherà di continuare a spingere su tutti i fronti. Abbiamo prima una partita difficile in trasferta e dobbiamo dare il meglio di noi e fare quello che abbiamo fatto nelle ultime sei-otto settimane. Se lo facciamo, credo che possiamo ottenere un risultato positivo. Ma non vediamo l’ora: giocheremo in uno stadio iconico, fantastico. Sono sicuro che il pubblicofantastico e avremo con ...