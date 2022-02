Ragusa, ecco le segnalazioni della settimana (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ragusa – In questo consueto appuntamento settimanale con le varie segnalazioni relativa alla vita e alla vivibilità cittadine, apriamo con la notizia, tanto attesa, che sono stati avviati i i lavori di ammodernamento dei sistemi di sicurezza del Museo Archeologico di via Natalelli, che finora hanno provocato la persistente chiusura del polo museale e le ripetute proteste delle opposizioni politiche e consiliari ma anche dei comitati civici. In proposito ecco quando dichiarato dall’assessore ai lavori publbici Gianni Giuffrida “anche se in ritardo rispetto alle previsioni, sono partiti i lavori di ammodernamento dei sistemi di sicurezza del Museo Archeologico di via Natalelli. Dopo una fase progettuale non semplice, tra intoppi burocratici e l’oggettiva difficoltà ad adeguare un immobile vetusto ai moderni standard di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 14 febbraio 2022)– In questo consueto appuntamentole con le varierelativa alla vita e alla vivibilità cittadine, apriamo con la notizia, tanto attesa, che sono stati avviati i i lavori di ammodernamento dei sistemi di sicurezza del Museo Archeologico di via Natalelli, che finora hanno provocato la persistente chiusura del polo museale e le ripetute proteste delle opposizioni politiche e consiliari ma anche dei comitati civici. In propositoquando dichiarato dall’assessore ai lavori publbici Gianni Giuffrida “anche se in ritardo rispetto alle previsioni, sono partiti i lavori di ammodernamento dei sistemi di sicurezza del Museo Archeologico di via Natalelli. Dopo una fase progettuale non semplice, tra intoppi burocratici e l’oggettiva difficoltà ad adeguare un immobile vetusto ai moderni standard di ...

quotidianodirg : #Politica #Ragusa Ragusa, ecco le segnalazioni della settimana - citrolone2 : @PatyRalis Ecco brava, io questa sera vedo a Ragusa che cosa ci sarà in giro e poi decido, ma sicuramente resto a casa ?? - ragusaoggi : #ragusa | Super Bonus 110% il blocco delle cessioni multiple. Ecco cosa sta accadendo per una scelta poco felice de… - quotidianodirg : #Attualità #comuneragusa Ragusa, proroga selezione volontari servizio civile universale: ecco quando scade… - ragusaoggi : #ragusa | Macron non si fa il tampone in Russia: ecco perchè il tavolo con Putin è lungo 4 metri -

Ultime Notizie dalla rete : Ragusa ecco Ragusa, ecco le segnalazioni della settimana Quotidiano di Ragusa Ragusa, ecco le segnalazioni della settimana Ragusa – In questo consueto appuntamento settimanale con le ... proteste delle opposizioni politiche e consiliari ma anche dei comitati civici. In proposito ecco quando dichiarato dall’assessore ai ...

I convocati di Baroni per la gara con il Benevento: Asencio out, ma non solo Griglia Timeline Grafo ...

Ragusa – In questo consueto appuntamento settimanale con le ... proteste delle opposizioni politiche e consiliari ma anche dei comitati civici. In proposito ecco quando dichiarato dall’assessore ai ...Griglia Timeline Grafo ...