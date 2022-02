Pochi no vax a manifestare a Roma. Maretta sulla chat Telegram: dove siete, sul divano? (Di lunedì 14 febbraio 2022) C'è Maretta nelle chat di Telegram utilizzate dai no vax per organizzare la manifestazione contro il Green pass in programma al Circo Massimo , nel centro di Roma . "Italiani dove siete sul divano? ", ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 14 febbraio 2022) C'ènellediutilizzate dai no vax per organizzare la manifestazione contro il Green pass in programma al Circo Massimo , nel centro di. "Italianisul? ", ...

Advertising

occhio_notizie : Solo in pochi sotto l'Altare della Patria: 'Siamo qui per essere ascoltati, la polizia si schieri con noi' - BCooperlo : Già sono pochi in generale. Poi tendono anche a diminuire. Ecco che le manifestazioni falliscono. - 1950Elda : RT @AStramezzi: A distanza di pochi giorni dalla sentenza che obbliga Pfizer a pubblicare pagine secretate e informazioni non divulgate Pfi… - MimidiRosa1 : RT @AStramezzi: A distanza di pochi giorni dalla sentenza che obbliga Pfizer a pubblicare pagine secretate e informazioni non divulgate Pfi… - albertotozzi3 : RT @AStramezzi: A distanza di pochi giorni dalla sentenza che obbliga Pfizer a pubblicare pagine secretate e informazioni non divulgate Pfi… -