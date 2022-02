Patente nautica, arrivano i nuovi quiz e l'esame diventa più facile: come cambiano le prove (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non è più possibile quindi presnetarsi da privatista, almeno per quanto riguarda la prova pratica Promossi e bocciati Il decreto 10 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.10.2021, ... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non è più possibile quindi presnetarsi da privatista, almeno per quanto riguarda la prova pratica Promossi e bocciati Il decreto 10 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.10.2021, ...

Ultime Notizie dalla rete : Patente nautica Patente nautica, arrivano i nuovi quiz e l'esame diventa più facile: come cambiano le prove Bisognerà studiare e tanto. Bisognerà fare a ripetizione quiz su quiz. Bisognerà esercitarsi con prove pratiche in mare di ormeggio, disormeggio e recupero uomo in mare. Conseguire la patente nautica non sarà una passeggiata ma nemmeno un incubo, come lo è stato per molti finora. Perchè i quiz - come ha sottolineato Confindustria Nautica - si baseranno su 'un set di conoscenze ...

