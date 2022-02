Omicidio Sacchi, i legali della famiglia di Luca chiedono un risarcimento di 1 milione e 700.000 € (Di lunedì 14 febbraio 2022) Omicidio Sacchi: i legali della famiglia di Luca chiedono una provvisionale di un milione e settecentomila euro. È la richiesta presentata dagli avvocati della della famiglia di Luca nelle conclusioni depositate al termine del loro intervento in aula, nel corso del processo per l’Omicidio del giovane personal trainer. Il ragazzo ucciso, come ha rimarcato il pm nell’udienza di due giorni fa, «con violenza inaudita», con un colpo di pistola alla testa, esploso nella la tragica notte tra il 23 e 24 ottobre 2019, davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma. Omicidio Sacchi, i legali della ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022): idiuna provvisionale di une settecentomila euro. È la richiesta presentata dagli avvocatidinelle conclusioni depositate al termine del loro intervento in aula, nel corso del processo per l’del giovane personal trainer. Il ragazzo ucciso, come ha rimarcato il pm nell’udienza di due giorni fa, «con violenza inaudita», con un colpo di pistola alla testa, esploso nella la tragica notte tra il 23 e 24 ottobre 2019, davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma., i...

Advertising

SecolodItalia1 : Omicidio Sacchi, i legali della famiglia di Luca chiedono un risarcimento di 1 milione e 700.000 €… - AnsaRomaLazio : Omicidio Sacchi: legali famiglia chiedono 1,7 mln risarcimento. Nel corso dell'udienza del processo #ANSA - valentinadigrav : RT @Agenzia_Ansa: Omicidio Sacchi, pm: condannare Anastasiya a 4 anni. Chiesto l'ergastolo per Del Grosso e 30 anni per Pirino. #ANSA http… - SLN_Magazine : Omicidio Sacchi, pm chiede ergastolo per Del Grosso e 4 anni per Anastasiya. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - SimoNetOnTheNet : Anastasiya, è parte lesa nel procedimento, perché vittima della rapina dello zainetto in cui sarebbero stati i 70mi… -