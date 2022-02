Olimpiadi | pagelle Italia 15 febbraio | che tristezza il bob Guignard-Fabbri si superano | brava Bertagna

(Di lunedì 14 febbraio 2022)LUNEDI’ 14Charlene-Marco(pattinaggio di figura), 8: disputano la gara della vita, valicano i propri limiti ed agguantano una quinta posizione insperata alla vigilia. Meglio di loro, in passato, avevano fatto solo Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio, bronzo a Salt Lake City 2002. Nonostante non siano più di primissimo pelo (classe 1988 Marco, 1989 la italo-francese), hanno l’entusiasmo di due ragazzini ed è incredibile come continuino a migliorarsi anno dopo anno. Di sicuro saranno ancora sul ghiaccio anche nel 2023. Giada Andreutti (monobob), 6: conclude tra le top15 e non era scontato. Nel corso della stagione ha mostrato qualche passo avanti. Ricordiamo che arriva dal lancio del disco, avrà bisogno di tempo per assimilare ...

L'auspicio è che, dopo le, possa fermarsi e iniziare a pensare alla prossima stagione: non ha senso proseguire in questo modo, si sta facendo del male. Samuela Comola (biathlon), 6 : per il ...Un andorrano tra i primi dieci al mondo allesembrava impossibile anche solo da immaginarlo ed invece il 26enne si regala un'impresa epica. Strepitoso nella prima manche con il pettorale 32 ...Elisa Maria Nakab (freestyle), 5: chiude nelle retrovie, ma per lei è stato già un sogno essere alle Olimpiadi. Non si era qualificata, successivamente è stata ripescata. Emiliano Lauzi (snowboard), 5 ...Nella notte tra lunedì e martedì, alle 4, è in programma la discesa libera femminile. Lo staff tecnico ha ufficializzato il quartetto: Goggia, Nadia e Nicol Delago e Curtoni. Ecco pettorali e ...