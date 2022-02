Manuel Bortuzzo: chi è, età, oggi, libro, sparatoria, Instagram, Paralimpiadi, chi è la fidanzata, Grande Fratello Vip, Lulù (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del lunedì con il GF VIP. Questa sera, a un mese dalla finale, Manuel Bortuzzo, ex concorrente, entrerà nella casa per fare una sorpresa alla sua dolce Lulù e insieme festeggeranno il giorno di San Valentino! Manuel Bortuzzo al GFVip: chi è, età, carriera, Paralimpiadi, sparatoria Manuel Bortuzzo è un nato a Trieste nel 1999. Dopo un lungo periodo a Treviso si è trasferito a Roma per dedicarsi alla sua passione e al suo talento: il nuoto. Si è allenato giorno dopo giorno per raggiungere i suoi successi cosa che ha fatto fin quando la sua vita non è stata stravolta da un colpo di pistola. Era il 3 febbraio 2019 quando nel quartiere Axa di Roma scoppiò una rissa per futili motivi; due persone – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del lunedì con il GF VIP. Questa sera, a un mese dalla finale,, ex concorrente, entrerà nella casa per fare una sorpresa alla sua dolcee insieme festeggeranno il giorno di San Valentino!al GFVip: chi è, età, carriera,è un nato a Trieste nel 1999. Dopo un lungo periodo a Treviso si è trasferito a Roma per dedicarsi alla sua passione e al suo talento: il nuoto. Si è allenato giorno dopo giorno per raggiungere i suoi successi cosa che ha fatto fin quando la sua vita non è stata stravolta da un colpo di pistola. Era il 3 febbraio 2019 quando nel quartiere Axa di Roma scoppiò una rissa per futili motivi; due persone – ...

