Mal di testa dopo turbolenza in volo, medico scopre di avere le meningi bucate (Di lunedì 14 febbraio 2022) turbolenza in volo e poi il mal di testa, medico scopre di avere le meningi bucate. E’ accaduto ad un medico chirurgo, Ugo Grossi, 39enne di Treviso durante un volo da Treviso a Lamezia Terme. Il medico dopo il volo ha avuto un mal di testa che in un primo momento sembrava legato alla turbolenza sull’aereo ma poi dopo alcuni accertamenti è venuta fuori la verità. Insospettito dal dolore (insopportabile in piedi, inesistente da sdraiato) il 39enne ha voluto sottoporsi ad alcuni accertamenti neurologici scoprendo così di essere stato colpito da una rarissima patologia legata proprio a quel ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 14 febbraio 2022)ine poi il mal didile. E’ accaduto ad unchirurgo, Ugo Grossi, 39enne di Treviso durante unda Treviso a Lamezia Terme. Ililha avuto un mal diche in un primo momento sembrava legato allasull’aereo ma poialcuni accertamenti è venuta fuori la verità. Insospettito dal dolore (insopportabile in piedi, inesistente da sdraiato) il 39enne ha voluto sottoporsi ad alcuni accertamenti neurologicindo così di essere stato colpito da una rarissima patologia legata proprio a quel ...

