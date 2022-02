LIVE Los Angeles Rams-Cincinnati Bengals 13-20 | Super Bowl 2022 in DIRETTA | inizio bruciante di terzo quarto per Burrow e compagni!

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-7 Tanto spazio per Hopkins che guadagna ancora il primo down: bel blitz. -8 Quarta ricezione questa sera per Copper Kupp e primo down per i. -8 Guadagno deilimitato ad una sola yard: 2nd&9. -9 Primo down Los! Terza ricezione della partita per Anderson! -9 Lancio esterno per Cooper Kupp: impreciso.down e 8 per i, momento cruciale. -10 Aaron Donald!! Fa capitolare Joe!! Si accontentano del calcio da tre punti i13-20. -11down per iche cercano di insistere. -12 2nd&8 per i: chiude bene la difesa dei ...