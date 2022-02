Leonardo Pieraccioni e l’amore (ritrovato) con la fidanzata Teresa Magni

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo la fine della sua lunga relazione con Laura Torrisi,credeva di non poter più trovare. “Sono un pensionato dei sentimenti“, si era auto-definito nel 2018, quando stava girando il film Se son rose. Poco dopo, però, sembra che per l’attore toscano tutto sia cambiato. E ora, finalmente, ne abbiamo la certezza. Da circa tre anni i paparazzi e indagavano su una possibile nuova storia d’amore per, ma lui ha sempre voluto tenere la sua vita privata il più lontano possibile dai riflettori. Soltanto a febbraio 2022, pochi giorni prima di San Valentino, l’attore e regista è uscito allo scoperto. La suasi chiama, di professione fa la parrucchiera e vive una vita che è quanto di più lontano dal mondo dello ...

Chi è Teresa Magni: la nuova compagna dell'attore toscano. Dopo la relazione con l'attrice Torrisi e una figlia, una nuova donna è nella sua vita. Chi è Teresa Magni Teresa Magni ha quarant'anni e le sue origini sono toscane. Buon San Valentino a tutti (innamorati e non)". Il primo a prenderli in giro è Leonardo Pieraccioni, amico da sempre di Carlo Conti: "Sì, sì amore… ogni occasione è bona pe' imbriacavvi!". Ma ora Pieraccioni e Magni non vogliono più nascondersi: a gennaio 2022 la ragazza ha postato un selfie, in cui l'attore compare sullo sfondo: "Aiuto, mi seguono", ha scritto ironica La sua fidanzata ...