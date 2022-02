Le attuali norme sulla cannabis riempiono le carceri di giovani consumatori

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 14 febbraio 2022) In data 8 gennaio 2013 l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo per violazione dell’art 3 della Cedu, che come noto sancisce il divieto di praticare trattamenti inumani e degradanti. La Corte prendeva atto della drammatica condizione di vita dei detenuti all’interno degli Istituti di pena italiani obbligando lo stato a rimediare attraverso una serie di misure deflattive, volte a ridurre il sovraffollamento carcerario. All’epoca dei fatti la popolazione detenuta superava le 64.000 persone con un tasso … Continua L'articolo proviene da il manifesto.