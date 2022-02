La ragazza che denunciò lo stupro a Ravenna: «Troppi drink, non capivo niente. Mi sentivo morta» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Versioni contrastanti, una ricostruzione quasi impossibile da tracciare con precisione e una sentenza difficile da spiegare. Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre del 2017, in una casa del centro di Ravenna, una ragazza di 18 anni subisce una presunta violenza sessuale ma ha bevuto così tanti alcolici che mettere insieme i ricordi per difendersi le risulta complicatissimo. Ad ogni modo, denuncia di essere stata violentata da un ragazzo romeno di 30 anni, conosciuto poco prima in un locale, e ritiene di poterlo affermare con ragionevole certezza perché ci sono dei flash a suo vedere innegabili che le tornano alla mente in modo nitido. «C’era l’acqua fredda», «mi hanno sollevato come un sacco», «sentivo qualcuno che aveva un rapporto con me…» sono alcune delle frasi messe a verbale dalla 18enne nel corso dell’incidente probatorio del 13 ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) Versioni contrastanti, una ricostruzione quasi impossibile da tracciare con precisione e una sentenza difficile da spiegare. Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre del 2017, in una casa del centro di, unadi 18 anni subisce una presunta violenza sessuale ma ha bevuto così tanti alcolici che mettere insieme i ricordi per difendersi le risulta complicatissimo. Ad ogni modo, denuncia di essere stata violentata da un ragazzo romeno di 30 anni, conosciuto poco prima in un locale, e ritiene di poterlo affermare con ragionevole certezza perché ci sono dei flash a suo vedere innegabili che le tornano alla mente in modo nitido. «C’era l’acqua fredda», «mi hanno sollevato come un sacco», «qualcuno che aveva un rapporto con me…» sono alcune delle frasi messe a verbale dalla 18enne nel corso dell’incidente probatorio del 13 ...

