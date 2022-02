Inter, incontro Marotta Carnevali: le ultime su Scamacca (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il dirigente nerazzurro è stato protagonista di diversi incontri col dg del Sassuolo Carnevali: prosegue il pressing per Scamacca L’Inter continua a guardare il futuro e lo fa sempre in direzione Sassuolo. In questi giorni si sarebbero incontrati Marotta e Carnevali per parlare ancora una volta di Scamacca. I nerazzurri vogliono chiudere ora visto che il prezzo si aggira ancora sui 40 milioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà dell’attaccante è quella di voler solo l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il dirigente nerazzurro è stato protagonista di diversi incontri col dg del Sassuolo: prosegue il pressing perL’continua a guardare il futuro e lo fa sempre in direzione Sassuolo. In questi giorni si sarebbero incontratiper parlare ancora una volta di. I nerazzurri vogliono chiudere ora visto che il prezzo si aggira ancora sui 40 milioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà dell’attaccante è quella di voler solo l’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

pisto_gol : Nella scorsa stagione le due punte dell’Inter con movimenti codificati-uno incontro, uno in profondità-mettevano in… - FBiasin : #Inter - #Perisic, avviati i contatti per prolungare il contratto. L’idea è “venirsi incontro”. Nella testa di tecn… - Bianca34874951 : RT @marifcinter: Bergomi: “L’Inter non ha più nessuno che allunghi la squadra. Dzeko viene incontro, Lautaro viene incontro, Sanchez viene… - Triple_FCIM : RT @marifcinter: Bergomi: “L’Inter non ha più nessuno che allunghi la squadra. Dzeko viene incontro, Lautaro viene incontro, Sanchez viene… - Gennyboys : RT @marifcinter: Bergomi: “L’Inter non ha più nessuno che allunghi la squadra. Dzeko viene incontro, Lautaro viene incontro, Sanchez viene… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter incontro Inter Liverpool - Prefetto vieta la vendita di bevande alcoliche Inter Liverpool - Prefetto vieta la vendita di bevande alcoliche. Mercoledì 16 febbraio presso lo stadio Meazza si disputerà l'incontro di calcio, Inter " Liverpool, valevole per la Champions League 2021/2022. In occasione della gara, per garantirne il regolare svolgimento, il Prefetto di Milano Renato Saccone ha vietato la ...

Inter, attesa Champions: l'attacco, Bastoni, il vice - Barella. Le ultime Inter , mercoledì sera i riflettori si accenderanno sulla Champions. Dopo una lunga attesa, ... Scrive dell'incontro contro gli uomini di Klopp, e delle intenzioni di Simone Inzaghi , La Gazzetta dello ...

Inter, incontro Marotta Carnevali: le ultime su Scamacca Calcio News 24 Benitez: “Inter, ottavi non per caso: col Liverpool può farcela. Inzaghi mi piace, attenzione a Jota” Il Liverpool avrà dalla sua parte la forza e l’intensità che caratterizzano tutti gli incontri della Premier League; l’Inter punterà sulla tattica, che in Italia regna sovrana, per evidenziare le ...

Di Canio avverte l’Inter: “Attenzione a questi errori, altrimenti ciao ciao e arrivederci” L’Inter non ha più nessuno che allunghi la squadra: Dzeko è un giocatore che viene incontro, Lautaro viene incontro, Sanchez viene incontro. La palla non la puoi più lanciare, gliela devi portare e se ...

Liverpool - Prefetto vieta la vendita di bevande alcoliche. Mercoledì 16 febbraio presso lo stadio Meazza si disputerà l'di calcio," Liverpool, valevole per la Champions League 2021/2022. In occasione della gara, per garantirne il regolare svolgimento, il Prefetto di Milano Renato Saccone ha vietato la ..., mercoledì sera i riflettori si accenderanno sulla Champions. Dopo una lunga attesa, ... Scrive dell'contro gli uomini di Klopp, e delle intenzioni di Simone Inzaghi , La Gazzetta dello ...Il Liverpool avrà dalla sua parte la forza e l’intensità che caratterizzano tutti gli incontri della Premier League; l’Inter punterà sulla tattica, che in Italia regna sovrana, per evidenziare le ...L’Inter non ha più nessuno che allunghi la squadra: Dzeko è un giocatore che viene incontro, Lautaro viene incontro, Sanchez viene incontro. La palla non la puoi più lanciare, gliela devi portare e se ...