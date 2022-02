Il SuperBowl va a Los Angeles davanti a 70mila spettatori

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Va ai LosRams il Super Bowl 56, vinto nel giardino di casa 23-20 contro i Cincinnati Bengals. Grande l`affluenza post pandemia con 70048tutti che tornano a casa esaltati dallo spettacolo. E' stata la partita di Matthew Stafford col suo 35° drive vincente in carriera nel 4° quarto. La partita di Akers che a luglio si era rotto il tendine d`achille ed ha recuperato in tempo per il Super Bowl per chiudere il primo drive del match. Weddle che ha completato la transizione da coach di una squadra di flag-football di dodicenni in campione del mondo in sole 5 settimane. E' stata la partita di Aaron Donald da giocatore dominante a vincente. Nel momento più difficile ha preso sulle spalle si suoi Rams per cambiare il match.Partita a basso punteggio grazie alle difese, i Rams vanno13-3 ma perdono per infortunio Odell ...