I “convogli della libertà” in marcia verso Bruxelles e Strasburgo nonostante il divieto | autostrada bloccata

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Centinaia di veicoli sono in arrivo alunedìilper protestare contro l’obbligo vaccinale e il Green pass. Si trattaversione europea dei Truckers for Freedom in azione in Canada ma anche in Nuova Zelanda e Australia. Una parte dei manifestanti ha deciso di dirigersiper parlare con alcuni europarlamentari. Le autorità del Belgio hanno vietato le manifestazioni lunedì nella Capitale, ma 1.300 veicoli, secondo quanto scrive l’Afp, si sono fermati in serata nei pressi di Lille, non lontano dal confine. Per muoversi stamattina in direzioneCapitale. I partecipanti hanno manifestato in serata con le bandiere francesi: «Andremo aper cercare di bloccare, per combattere questa politica di ...