Green pass, Sileri: «Abolizione prematura, sì ad una rimodulazione» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Green pass va verso una rimodulazione. Niente Abolizione, per il momento, almeno secondo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: «Io credo sia prematuro oggi parlare di... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ilva verso una. Niente, per il momento, almeno secondo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo: «Io credo sia prematuro oggi parlare di...

Advertising

borghi_claudio : Non solo green pass. Questa settimana si saprà anche se ci sarà il via libera ai #referendumgiustizia e potrebbe essere un terremoto. - stanzaselvaggia : Non chiedevano il green pass e se ne vantavano, entrano a fare dei controlli e trovano 5 dipendenti su 10 non in re… - ladyonorato : “L’obbligo v4cc11nale è illegittimo perché non c’è sicurezza sugli effetti di ciò che si somministra”: analisi del… - 2009Lelle : RT @valy_s: Una persona che ha preso QUATTROMILA VOTI a #Potenza sta decidendo sulla VITA, le LIBERTÀ, il LAVORO di 60MLN di persone. Ormai… - angelicabaires : RT @Corvonero75: Mons. Viganò : ' Il 17 Settembre il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia ha pubblicamente elogiato il green pass dicen… -