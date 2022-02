F1, Stefano Domenicali: “Lewis Hamilton è una risorsa incredibile, può diventare otto volte campione del mondo” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lewis Hamilton è tornato. Il britannico, dopo mesi di silenzio per la grande delusione del Mondiale di F1 perso all’ultima gara a vantaggio di Max Verstappen, ha ripreso a parlare sui social e l’ha fatto con un post su Instagram “celebrativo” in cui ha annunciato a tutti i suoi followers la notizia. Da questo punto di vista tutto il Circus ha potuto rallegrarsi del “ritorno” di Lewis. Il campione nativo di Stevenage, inevitabilmente, rappresenta uno dei fari di questa era della F1 e il suo voler proseguire la lotta in pista alimenta l’interesse nei confronti della categoria stessa. Una posizione sostenuta dal CEO di F1, Stefano Domenicali: “Sono stato felice di apprendere del suo ritorno. Da quel che so e che vedo, anche attraverso la foto da lui postata sui social, credo che il gesto ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)è tornato. Il britannico, dopo mesi di silenzio per la grande delusione del Mondiale di F1 perso all’ultima gara a vantaggio di Max Verstappen, ha ripreso a parlare sui social e l’ha fatto con un post su Instagram “celebrativo” in cui ha annunciato a tutti i suoi followers la notizia. Da questo punto di vista tutto il Circus ha potuto rallegrarsi del “ritorno” di. Ilnativo di Stevenage, inevitabilmente, rappresenta uno dei fari di questa era della F1 e il suo voler proseguire la lotta in pista alimenta l’interesse nei confronti della categoria stessa. Una posizione sostenuta dal CEO di F1,: “Sono stato felice di apprendere del suo ritorno. Da quel che so e che vedo, anche attraverso la foto da lui postata sui social, credo che il gesto ...

