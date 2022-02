Europei 2032 in Italia, arriva l’annuncio ufficiale della FIGC (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Italia pronta ad ospitare gli Europei del 2032? arriva l’annuncio ufficiale della FIGC, per la gioia dei tanti tifosi della Nazionale azzurra L’ultimo Europeo è stato un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Sia per la Nazionale di Roberto Mancini, sia per i tanti tifosi che ne hanno seguito l’exploit, dalla prima all’ultima partita. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’pronta ad ospitare glidel, per la gioia dei tanti tifosiNazionale azzurra L’ultimo Europeo è stato un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Sia per la Nazionale di Roberto Mancini, sia per i tanti tifosi che ne hanno seguito l’exploit, dalla prima all’ultima partita. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

ImpieriFilippo2 : RT @SportNewsCentr1: Niente candidatura per gli Europei 2028 per l'#Italia e occhi sull'edizione 2032 del torneo continentale, secondo @Age… - LumsaNews : La #Figc abbandona l’idea di candidarsi per ospitare #EURO2028 ma fa un primo passo per l’edizione del 2032. Foto A… - infoitsport : L’Italia si candida a ospitare gli Europei di calcio del 2032 - infoitsport : Europei 2032 in Italia: saranno costruiti nuovi stadi - luckiasport : ???? L'Italia si candida a ospitare Euro 2032! #Calcio #Nazionale #Europei #Euro2032 #VivoAzzurro #Italia -