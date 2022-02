Dybala: “Felice per le 200 partite con la Juventus, meno per il pareggio” (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Felice per le 200 presenze in serie A con la Juve. Un po’ meno contento per il risultato, ma dobbiamo continuare a lavorare per le prossime partite“. Queste le parole di Paulo Dybala, che su Instagram commenta il pareggio dei bianconeri in casa contro l’Atalanta nel giorno in cui ha raggiunto le 200 partite con la maglia della Juve. “pareggio conquistato dopo un’ottima partita. Da squadra” ha scritto invece Leonardo Bonucci su Instagram. “Portiamo a casa un punto importantissimo, ma non ci accontentiamo – ha scritto Danilo, autore del gol -. Felice di aver contribuito ad ottenerlo, forza Juve e andiamo avanti“. “Un punto in una trasferta difficile. Ora concentrati sul derby di venerdì” ha chiosato Mattijs De Ligt, uno dei migliori in campo per la ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) “per le 200 presenze in serie A con la Juve. Un po’contento per il risultato, ma dobbiamo continuare a lavorare per le prossime“. Queste le parole di Paulo, che su Instagram commenta ildei bianconeri in casa contro l’Atalanta nel giorno in cui ha raggiunto le 200con la maglia della Juve. “conquistato dopo un’ottima partita. Da squadra” ha scritto invece Leonardo Bonucci su Instagram. “Portiamo a casa un punto importantissimo, ma non ci accontentiamo – ha scritto Danilo, autore del gol -.di aver contribuito ad ottenerlo, forza Juve e andiamo avanti“. “Un punto in una trasferta difficile. Ora concentrati sul derby di venerdì” ha chiosato Mattijs De Ligt, uno dei migliori in campo per la ...

Advertising

sportface2016 : #AtalantaJuve, Paulo #Dybala dopo l'1-1: 'Felice per le 200 partite con la #Juventus, un po' meno per il pareggio'… - frankleggiero : @GiovaAlbanese Ho sentito e ne sono felice ed orgoglioso, ma sono abituato ormai a gioire quando ho la sicurezza di… - infoitsport : Dybala e le 200 presenze in A con la Juve: 'Sono felice, un po' meno per il pari con l'Atalanta' - TuttoMercatoWeb : Dybala e le 200 presenze in A con la Juve: 'Sono felice, un po' meno per il pari con l'Atalanta' - junews24com : Dybala felice a metà: il messaggio dopo Atalanta Juve – FOTO -