Covid, da domani obbligo Super Green pass per over 50: rischio sospensione e fino a 1500 euro di multa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Da domani, 15 febbraio , i lavoratori pubblici e privati - compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati - che hanno compiuto i 50 anni , dovranno esibire al lavoro il Super Green pass , che si... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 14 febbraio 2022) Da, 15 febbraio , i lavoratori pubblici e privati - compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati - che hanno compiuto i 50 anni , dovranno esibire al lavoro il, che si...

Advertising

Corriere : Bassetti: «35 telefonate e minacce in 2 ore, mi sento abbandonato» - Rimi96829974 : Domani tantissimi #italiani #OVER50 saranno sospesi dal lavoro grazie al nostro #governoDraghi Tutti contro tutti… - AleB36178648 : RT @lameduck1960: Vorrei ricordare che per chi è sospeso o autosospeso dal 15 ottobre domani non cambia nulla se non in peggio, se ha più d… - Luanastretti1 : RT @lameduck1960: Vorrei ricordare che per chi è sospeso o autosospeso dal 15 ottobre domani non cambia nulla se non in peggio, se ha più d… - Wolf09722148 : RT @lameduck1960: Vorrei ricordare che per chi è sospeso o autosospeso dal 15 ottobre domani non cambia nulla se non in peggio, se ha più d… -