Coronavirus, nuovi contagi in picchiata ma con pochi tamponi processati nel weekend (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il numero dei nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore è in picchiata, complice il minor numero di tamponi processati nel weekend. Risale invece il numero dei morti mentre continuano a calare, anche se di poco, i posti letto occupati da pazienti positivi al Coronavirus ricoverati in area medica e anche quelli in terapia intensiva. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) nel suo monitoraggio quotidiano segnala come in Italia la percentuale di occupazione delle rianimazioni sia scesa al 12% (-1% in 24 ore). Gli ingressi in intensiva, secondo invece il ministero della Salute, sono diminuiti del 23% rispetto alla scorsa settimana.Il bollettinoSecondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, sono 28.630 i nuovi casi di ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il numero deida Covid-19 nelle ultime 24 ore è in, complice il minor numero dinel. Risale invece il numero dei morti mentre continuano a calare, anche se di poco, i posti letto occupati da pazienti positivi alricoverati in area medica e anche quelli in terapia intensiva. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) nel suo monitoraggio quotidiano segnala come in Italia la percentuale di occupazione delle rianimazioni sia scesa al 12% (-1% in 24 ore). Gli ingressi in intensiva, secondo invece il ministero della Salute, sono diminuiti del 23% rispetto alla scorsa settimana.Il bollettinoSecondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, sono 28.630 icasi di ...

Advertising

VivereRavenna : Coronavirus: 2.695 nuovi casi. Oltre 11.300 guariti, ancora in calo i casi attivi (-8.673) - VivereForli : Coronavirus: 2.695 nuovi casi. Oltre 11.300 guariti, ancora in calo i casi attivi (-8.673) - VivereRiccione : Coronavirus: 2.695 nuovi casi. Oltre 11.300 guariti, ancora in calo i casi attivi (-8.673) - VivereBologna : Coronavirus: 2.695 nuovi casi. Oltre 11.300 guariti, ancora in calo i casi attivi (-8.673) - VivereRimini : Coronavirus: 2.695 nuovi casi. Oltre 11.300 guariti, ancora in calo i casi attivi (-8.673) -r -