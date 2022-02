Bargiggia a sorpresa | “La Juve vuole un big azzurro! Offerto un calciatore bianconero”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: È sembrato che Spalletti si accontentasse del pareggio “Innanzitutto la premessa è che è un campionato davvero interessante. In vetta il Milan ha ‘sprintato’ di nuovo, lantus ha frenato a Bergamo. Su Napoli-Inter ti dico che, a mio avviso, il Napoli avrebbe dovuto vincere ‘ai punti’. Sono rimasto sorpreso, per la prima volta, da Luciano Spalletti e dai suoi cambi. Con il senno di poi è facile, però nel finale il Napoli avrebbe potuto vincere quando l’Inter non era pericolosa. Mi ha lasciato perplesso vedere entrare Juan Jesus e soprattutto veder uscire Osimhen. Mi è sembrato che Spalletti si accontentasse del pareggio“. “Spalletti è un allenatore moderno, si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bargiggia sorpresa

SpazioNapoli

, oltre a spiegare che Dybala resterà probabilmente alla Juventus e che l'Inter non è una minaccia, ha affermato che i bianconeri potrebbero, alla fine, non prendere alcun attaccante, ...Paoloinforma i suoi seguaci sul proprio profilo Twitter , parlando di una nuova proposta ... ' A, nelle ultime ore, apertura di Aurelio De Laurentiis verso Lorenzo Insigne per il ...durante la consueta rubrica 'Parola di Bargiggia', in onda nel corso della trasmissione 1 Football Club, condotta dal giornalista Luca Cerchione: "Il campionato è davvero interessante, ci sorprende ...6.5 BOARI Un paio di buoni interventi soprattutto quello decisivo allo scadere che ha evitato il peggio e una sconfitta immeratata per il Pavia. 5 SAKHO Paga con un espulsione la sua irruenza. Decisio ...