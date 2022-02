Withings, con l’acquisto di 8fit ora ci aiuta a stare in forma: salute, allenamento e nutrizione tutto in uno (Di domenica 13 febbraio 2022) Il connubio tra la società francese Withings e la società tedesca 8fit punta a rendere l’ecosistema dei dispositivi per la salute sempre più smart attraverso un investimento da 10 milioni di dollari all’anno per tre anni consecutivi. Withings acquisisce 8fit per 30 milioni di dollari – ComputerMagazine.itIn Francia Withings produce dispositivi per il monitoraggio della salute e del benessere personale, come orologi smart ibridi per la misurazione del battito cardiaco, tracciatori del sonno, termometri smart e bilance wi-fi in grado di effettuare check-up cardiovascolari. A Berlino 8fit ha sviluppato un app di fitness e salute che offre piani alimentari personalizzati, allenamenti specifici in base alla ... Leggi su computermagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Il connubio tra la società francesee la società tedescapunta a rendere l’ecosistema dei dispositivi per lasempre più smart attraverso un investimento da 10 milioni di dollari all’anno per tre anni consecutivi.acquisisceper 30 milioni di dollari – ComputerMagazine.itIn Franciaproduce dispositivi per il monitoraggio dellae del benessere personale, come orologi smart ibridi per la misurazione del battito cardiaco, tracciatori del sonno, termometri smart e bilance wi-fi in grado di effettuare check-up cardiovascolari. A Berlinoha sviluppato un app di fitness eche offre piani alimentari personalizzati, allenamenti specifici in base alla ...

Advertising

NaperMedia : RT @Nitalnews: ?? @Withings acquisisce l’app @8fit per integrare allenamenti e piani nutrizionali con i suoi dispositivi?? #8fit penserà all… - Nitalnews : ?? @Withings acquisisce l’app @8fit per integrare allenamenti e piani nutrizionali con i suoi dispositivi?? #8fit pe… - Digital_Day : Withings investe nei contenuti: acquisisce 8fit per proporre corsi e allenamenti per i propri dispositivi smart -