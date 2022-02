Volley | Superlega 2021 2022 | Milano corsara | Cisterna va k o in tre set

Leggi su sportface

(Di domenica 13 febbraio 2022) L’Allianzrispetta il pronostico e sconfigge in trasferta la Topnella ventunesima giornata delladi. I lombardi riescono a chiuderla in tre set (21-25, 11-21, 24-26) e si prendono il quinto posto solitario in classifica. I laziali, invece, incappano nella quarta sconfitta nelle ultime cinque partite e rimangono in terzultima posizione in concomitanza con Taranto. Questa sera i padroni di casa, dopo aver perso un primo set sostanzialmente equilibrato, sono letteralmente crollati nel secondo parziale. Qui gli ospiti hanno sin dall’inizio accelerato dominando in lungo ed in largo le operazioni in attacco ed in difesa. Gli undici punti messi a referto dane sono la testimonianza. Nel terzo set è ...