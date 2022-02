Uomini e Donne, Fabio Colloricchio conferma: “Aspetto un figlio da Violeta” (Di domenica 13 febbraio 2022) I gossip spagnoli avevano ragione: l’ex tronista di Maria De Filippi sta per diventare papà! L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 13 febbraio 2022) I gossip spagnoli avevano ragione: l’ex tronista di Maria De Filippi sta per diventare papà! L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

DSantanche : La tratta di esseri umani è uno dei reati più disgustosi e a chiunque lo perpetri auguro i peggiori anni della loro… - lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - repubblica : Le donne guadagnano meno degli uomini e Ginevra corre ai ripari: pagheranno meno a teatro, in piscina e tutte le st… - unavitadainvalo : In questi giorni, gli #americani, faranno saltare qualche bomba dando la colpa alla Russia,oramai siamo abituati a… - taj_zkt : @Frasterix79 Ti faccio un esempio Nel paese dove vivo c'è una famiglia nella quale nessuno è andato oltre la scuola… -