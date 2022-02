Ultime Notizie Roma del 13-02-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica a ritrovarti all’ascolto da lezione da Francesco Vitale in studio sulla pandemia c’è bisogno di cotela si parla di una pandemia ancora in corso anche se ne va va decisamente meglio e tanti casi di omicron non ci si sono trasformati in ospedalizzazione e grazie alla campagna vaccinale Siamo al 91% di prime dosi tra gli over 12 Oggi siamo piegando la curva e senza aver dovuto far pagare un forte prezzo di chiusure l’ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza la trasmissione mezz’ora in più del richiamato al uso delle mascherine anche all’esterno hanno sempre indossate e ha chiuso e all’aperto vanno indossate Appena c’è un elemento di rischio c’ho anche per buon senso ci vorranno anni se decenni per produrre più gas in Italia ce lo dimostra l’esperienza degli ultimi 20-30 anni anche se tecnicamente raddoppio ...